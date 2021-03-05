Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма похвастался райским отдыхом вместе с женой
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в Инстаграм.
Во время недавнего семейного отдыха в США Владу удалось оставить сына и провести немного времени наедине с женой Лилией.
Супруги успели сгонять в Мексику.
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И хотя всю поезду в США Яма активно демонстрировал в Сети, этот эпизод он решил приберечь и выложить только сейчас.
«Вау, просто космос», - восторженно отреагировала на местные виды Лилия Яма.
«Жена счастливая. Что еще нужно?», - отметил в свою очередь Влад.
«Даже я чуть не плачу», - добавил он.
Также Яма показал виллу, в которой поселился вместе с женой на отдыхе. «Если есть рай на земле, то он именно здесь», - говорит Лилия.
«Ради этого хочется работать весь год», - добавил комментарий хореограф.
Просто на террасе расположен небольшой бассейн, а дальше открывается потрясающий вид.
Судя по геотегу, Влад Яма с женой посетили дрейний мексианский гороя Тулум. Супругам там так понравилось, что они решили приехать туда еще раз.
Напомним, Судья "Танців з зірками" Влад Яма оконфузился в необычном амплуа: "Боязно, стремно…".
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