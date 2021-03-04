Украинский хореограф Влад Яма удивил новым фото на коньках на катке, и заговорил о "Танцах на льду"

Как сообщает Politeka.net, известный украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно звездный танцор выложил в своем микроблоге забавное фото, на котором неожиданно появился на катке во всеоружии. Более того, в подписи к публикации шоумен заговорил о "Танцах на льду".

На новом фото Влад запечатлен на огромном катке, подсвеченном ярким разноцветным светом. Он стоит в интересной танцевальной позе, но при этом на его ногах коньки. Перед камерой артист появился в темных брюках и удлиненной темной рубашке, а на его лысой голове видно шапку, Яма весело улыбается, смотря в объектив. В подписи к фотографии хореограф загадочно написал: "В «Танцы на льду» я не пойду. В танцы – да, на льду – нет. #неупалиславабогу".

Конечно же такая публикация Влада не осталась без внимания его поклонников, пользователи тут же кинулись обсуждать снимок, засыпая танцора комплиментами и шутками по поводу танцев на льду. "Мастер класс у Бузовой, прости Господи!", "Владос Красавэлло", "Здоровья Вам и благополучия от всей души желаю", "Это новый проект?", "Я подумала, что будет новый проект "Танцы на льду", "Боязно стремно", "Красивый", "Чегооо?", "А что это за каток?", - пишут в комментариях к фотографии Ямы.

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