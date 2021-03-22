Жена известного украинского хореографа Влада Ямы, звезды "Танців з зірками", Лилия показала кадры тренировки

Как пишет Politeka.net, Лилия Яма старается не отставать от популярного мужа и активно ведет социальные сети. Девушка обожает спорт, поэтому часто публикует кадры, где совершенствует свою фигуру.

Не стал исключением и этот раз, ведь обворожительная красотка опубликовала в сторис Инстаграм видео новой тренировки. Лилия с раздвинутыми ногами сидела на тренажере, качая руки. Девушка надела для тренировки частично прозрачный спортивный костюм с корсетом.

"В упражнении главное - концентрация на процессе", - написала Лилия.

На втором фото девушка демонстрировала фигуру и подтянутую руку. Красотка снимала себя без лица, зато можно увидеть частично декольте.

"Бег (кардио) - 7 км", - добавила Лилия.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Нет предела совершенству, мотивация впечатляет".

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В этот раз Лилия опубликовала фото, на котором позирует в длинной черной майке с большим декольте. Легкая ткань обтянула бюст и подчеркнула талию - муж просто везунчик.

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