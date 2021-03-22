Жена известного украинского хореографа Влада Ямы, звезды "Танців з зірками", Лилия показала кадры тренировки
Как пишет Politeka.net, Лилия Яма старается не отставать от популярного мужа и активно ведет социальные сети. Девушка обожает спорт, поэтому часто публикует кадры, где совершенствует свою фигуру.
Не стал исключением и этот раз, ведь обворожительная красотка опубликовала в сторис Инстаграм видео новой тренировки. Лилия с раздвинутыми ногами сидела на тренажере, качая руки. Девушка надела для тренировки частично прозрачный спортивный костюм с корсетом.
"В упражнении главное - концентрация на процессе", - написала Лилия.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Худенькая жена Кошевого из "Квартал 95" произвела фурор на светской вечеринке, повезло же комику: "Редко, но метко"
Уже не "Холостячка" Мишина в тоненьком сарафанчике показала свое счастье: "Нужно его создавать, а не..."
Покинувшая Украину Билык в странном наряде озадачила развлечением: "Любите ночные..."
Сколько зарабатывает, где живет и на чем ездит Комаров из "Мир наизнанку": все о главном путешественнике страны
На втором фото девушка демонстрировала фигуру и подтянутую руку. Красотка снимала себя без лица, зато можно увидеть частично декольте.
"Бег (кардио) - 7 км", - добавила Лилия.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Нет предела совершенству, мотивация впечатляет".
Мы писали, что жена знаменитого украинского хореографа и судьи шоу "Танці з зірками" Влада Ямы, Лилия, покорила красотой.
В этот раз Лилия опубликовала фото, на котором позирует в длинной черной майке с большим декольте. Легкая ткань обтянула бюст и подчеркнула талию - муж просто везунчик.
Напомним, красотка-жена Влада Ямы из "Танців з зірками" показала подросшего сына
А еще Politeka писала, что жена Влада Ямы из "Танців з зірками" блеснула в зеркале упругими местами в лосинках
Также Politeka сообщала, что чрезвычайное событие у жены Влада Ямы из "Танців з зірками", эмоции захлестывают