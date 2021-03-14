Жена знаменитого украинского хореографа и судьи шоу "Танці з зірками" Влада Ямы, Лилия, покорила красотой

Красотка прекрасно выглядит, ведь регулярно занимается спортом, передает Politeka.net. Девушка регулярно делится кадрами того, как тренируется.

В этот раз Лилия опубликовала фото, на котором позирует в длинной черной майке с большим декольте. Легкая ткань обтянула бюст и подчеркнула талию - муж просто везунчик.

Тонкие лосины обтянули стройные ножки и упругие ягодицы. Упругие формы впечатляли, видно, что занятия спортом не проходят зря.

Лилия заплела волосы в тугую высокую косу. Из ее ушей торчали наушники.

"Пятница вечер. Тренировку никто не отменял", - подписала фото Лилия.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, красотку осыпали комплиментами в личной переписке.

Ранее мы писали, что Лилия Яма и Влад Яма вместе уже 13 лет. Пара долгое время встречалась, потом поженилась и сейчас воспитывает сына.

В одном из интервью Влад Яма рассказал, что увидел жену и влюбился в нее с первого взгляда. Оба познакомились в столичном ночном клубе.

– Я увидел Лилю и подумал, что она слишком красивая для меня, даже не рискнул подойти. Через две недели у меня был юбилей, и мы отмечали его в том же клубе, - признался Влад Яма.

Там хореограф снова встретил Лилю. Они общались на танцполе до утра. Потом они поехали на кальян. Дальше Влад провел Лилю домой. На скамейке у подъезда оба впервые и поцеловались.

Напомним, Судья "Танців з зірками" Влад Яма оконфузился в необычном амплуа: "Боязно, стремно…".

Как сообщала Politeka, Распаренный Влад Яма из "Танців з зірками" в халате показал ночные забавы с сыном: "Ух, хорошо...".