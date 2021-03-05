Жена знаменитого украинского хореографа и судьи шоу "Танці з зірками" Влада Ямы Лилия очаровала нежной материнской заботой, кокетливо расположившись на диване
Как пишет Politeka.net, несколько снимков она показала в своем Инстаграм, записав целый блог об очень важной детали, которая есть у каждого в аптечке.
Лилия Яма позировала в белом топе накрыв свои ножки тепленьким пледом молочно-шоколадного цвета. Сидя на диванчике она также пригласила выступить в роли фотомодели своего сынишку, маленького Леона.
Девушка распустила волосы, и устремила полный опеки и любви взгляд на своего ребенка. Как оказалось пять лет назад, сразу после рождения, а точнее на второй день, Лилия пережила настоящий стресс, потому, что у ребенка начала расти температура.
Лилия рассказала тревожную историю, у малыша поднялась температура. Девушка очень волновалась и измерить температуру простым термометром не могла.
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В посте и на фото Лилия похвасталась новым бесконтактным градусником, в форме дельфинчика. Теперь пишет заботливая мамочка, - температуру мерить одно удовольствие.
Поклонники Лилии, увидев милого Леона прокомментировали фото, заявив, он очень милый ребенок, а касательно термометра, заверили, что мерить им действительно можно все, от окружающей среды, до любой жидкости. Однако, важный момент, точную температуру тела можно получить только подмышками.
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