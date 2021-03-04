Екатерина Осадчая, известная ведущая программы "Світське життя" удивила подробностями из жизни украинского кинематографа

Как передает Politeka.net, в Инстаграм паблика "Світське життя" Екатерина рассказала, что с 4 марта в кинотеатрах стартовал показ фильма "Нереальный копець". Одного из главных героев фильма сыграл Влад Яма, который до последнего скрывал сюрприз.

"Украинская кинокомедия "Нереальный копець" с сегодняшнего дня в кинотеатрах! А светский репортаж с премьеры уже вскоре в ефире! 😉", - прокомментировала Катя снимок, с Владом Ямой и его семьей на премьере фильма.

Влад Яма с сынишкой и своей красавицей-женой Лилией пришли на премьеру комедии. Они сфотографировались на фоне баннера, с главными героями фильма.

Стоит отметить, что семейка выглядит очень необычно чересчур загорелой на фоне бледной Кати, ведь известно, что они всего несколько дней назад, как вернулись из тура по Майами, где провели удивительный отпуск. Кадрами которого делились со своими фанатами.

Влад надел для премьеры бежевый пиджак в большую клетку, черные брюки и рубашку. Малыш Леон также выглядит очень стильно и по-взрослому в костюмчике. Одна Лилия пришла на премьеру фильма в кожаной куртке и спортивных штанишках в ботинках на высокой платформе.

Стоит сказать, что Влад сыграл в фильме на ряду с такими именитыми артистами, как Станислав Боклан, Дмитрий Ступка, Богдан Юсыпчук, Ана Саливанчук, Полина Логунова, Борис Барський и Жанна Березовская.

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