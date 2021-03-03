Жена хореографа Влада Ямы из шоу "Танці з зірками" Лилия впечатлила вкусными кадрами

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие кадры в Инстаграм, на которых показала свои новые весенние наряды. Так, Лилия предстала сперва в ядовито-малиновом плаще в лифте своего дома, где они живут вместе с маленьким сынишкой Леоном. А также в ярко-синем спортивном костюме, в котором обедала вместе со своими мужчинами (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Как известно, Влад вместе с супругой и сыном недавно вернулись из Майами, США, где продолжительное время отдыхали, путешествуя со штата в штат, наслаждаясь морем и теплыми деньками на берегу океана. А также исследуя всевозможные локации и достопримечательности.

В новых видео жена хореографа похвасталась обедом, который приобрела для своих мужчин. Она приобрела суши, и по рекламировала их как подарок на 8 марта. Стоит сказать, что многие фанаты с удовольствием следят за знаменитостями в поисках идей для подарков.

Лилия показала накрытый стол и довольных Влада и Леона, которые за обе щек уплетали вкусняшки. По словам Лили такой стол можно заказать на 8 марта, чтобы сделать приятное не только себе любимой, но и своим мужчинам.

"У меня уже весеннее настроение... 🎀👚💖💘 Хочется расцветать🤩, радовать себя и окружающих, а особенно - родных.😍🥰", - написала жена знаменитого танцора.

На видео видно, какие счастливые Влад и Леон, они просто в восторге от количества и качества вкуснятины.

"Вкусные суши от и тёплая компания, что ещё нужно для счастья.🥰", - написала Лилия.

Девушка изумила своим оптимизмом и весенним настроением. Известно, что Лилия следит за собой, она всегда выглядит безупречно, подтянутой и в хорошем расположении духа.

Поклонники, пока смотрели видео, изошли слюнками, так аппетитно вся эта красота выглядела.

"Какие вкусняшки 🤗 приятного аппетита вам 😍", "Так аппетитно кушаете, что у самой слюнки потекли😍 ням🥰 смачного❤️", - откликнулись те фанаты, которые удержались от соблазна тут же заказать себе роллы.

Напомним, что красотка-жена Влада Ямы из "Танців з зірками" в бикини пленила зоной декольте: "Почувствуйте...".

Как сообщала Politeka, счастливый Яма не сдержался и высунул язык после бурных развлечений с женой: "Хотим еще!".

Также Politeka писала, что довольный Яма из "Танців з зірками" засветил загорелые ножки жены во время водных забав: "Жизнь удалась!".