Жена хореографа Влада Ямы из шоу "Танці з зірками" Лилиана произвела впечатление сочными кадрами

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показала свои завидные формы и фантастические пейзажи вокруг.

Как известно, Влад вместе с супругой и сыном сейчас находятся в Майами, США, откуда частенько выкладывают кадры в соцсетях, делясь прелестями отдыха с публикой.

Так, жена хореографа позировала возле воды на огромных валунах. Девушка была в красном бикини. На одном из кадров Лилиана похвасталась загорелым декольте, заставив публику трепетать идеальной картинкой.

Девушка изумила удивительной природой, которая ее окружала в тот момент. Она отдельно засняла все это великолепие.

"Почувствуйте атмосферу...", - подписала она кадры.

Примечательно, что в том месте, где Лилиана позировала в бикини, был замечен невольный "свидетель". Жена хореографа увидела на камнях краба, уделив ему немного своего времени.

До этого семейство окунулось в мир дикой природы, посетив местный зоопарк. Лилиана вместе с сыном Леоном покормили жирафов и рыбок в пруду. Жена хореографа соблазнила точеной фигуркой в обтягивающем топе и шортах.

Ранее мы рассказывали, Лилиана отметила в Майами свой день рождения. Яма в тот день опубликовал трогательный пост в Инстаграм, показав супругу в кожаном топе-корсете и узкой юбке.

"🎉Не помню, сколько там Тебе сегодня, но для меня Ты - самая молодая, красивая, нежная, мудрая и Любимая! Ты - мой подарок в этой жизни", - подписал фото счастливый хореограф.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" показал свои "ночные делишки", блеснув мускулами.

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" в суперобтягивающем наряде и корсете соблазнила "дарами природы": "Аж звенят".

Также Politeka писала, что уставший от развлечений Влад Яма предался медитации на берегу океана: "захватывает дух".