Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал, как весело провел день с семьей

Танцор продолжает наслаждаться активным отдыхом и делиться соответствующими кадрами в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На этот раз Яма опубликовал фото, на котором показал, как они с семьей выглядят после водных развлечений.

Так, на снимке Яма позирует со своей женой Лилией, сыном Леоном и приятелем. До этого они катались на гироскутерах, поэтому на фото все выглядят довольными, но немного уставшими. Яма довольно щурится, глядя в камеру, и показывает язык.

«Ох и покатались!!! Счастья - полные штаны!) Хотим ещёёёёё!», - подписал снимок танцор.

Его поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Жена у вас просто красавица», «Классные», «Приятного веселого отдыха», «Красота», «У вас так тепло?», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Яма показал кадры, на которых катается со своим сыном Леоном, а рядом с ними на отдельном водном мотоцикле плавает и жена Влада Лилия. При этом, все трое счастливо улыбаются и явно веселятся.

В начале видео кто-то за кадром интересуется у Ямы: «И как жизнь?». На это танцор радостным голосом отвечает:

«Удалась!».

Напомним, довольный Яма из "Танців з зірками" засветил загорелые ножки жены во время водных забав: "Жизнь удалась!".

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