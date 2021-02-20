Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал их с женой водные развлечения

Артист поделился новыми кадрами с отдыха на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Семья танцора снова весело проводит время, рассекая по реке на гироскутерах. Так, на опубликованных артистом кадрах можно увидеть, что он катается со своим сыном Леоном, а рядом с ними на отдельном водном мотоцикле плавает и жена Влада Лилия. При этом, все трое счастливо улыбаются и явно веселятся.

В начале видео кто-то за кадром интересуется у Ямы: «И как жизнь?». На это танцор радостным голосом отвечает:

«Удалась!».

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Стоит отметить, что костюм, который Лилия Яма выбрала для плавания позволил ей во всей красоте продемонстрировать свои подтянутые загорелые ножки.

Ранее мы писали, что Яма опубликовал на своей странице в Instagram соблазнительное фото жены Лилии и лаконичное, но очень душевное поздравление с днем рождения. При этом о возрасте супруги Яма тактично умолчал.

На снимке красавица-супруга хореографа предстала в нюдовом топе, удачно подчеркнувшем ее роскошный бюст, а также светлой обтягивающей юбке.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" ошеломил пикантным фото жены-именинницы: "Сколько там тебе...".

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