Жена знаменитого украинского хореографа и судья шоу «Танці з зірками» Влада Ямы Лилия восхитила соблазнительным снимком
Фото она показала в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
Лилия Яма позировала в белом топе и мини-трусиках, сидя возле бассейна, за которым открывался восхитительный пейзаж с пальмами, экзотическими растениями и океаном. Девушка распустила волосы, и устремила взгляд вдаль.
Супруга хореографа рассказала, что это райское место открыла для себя во время путешествия по Америке с семьей.
«Влюблена в это место», - написала она.
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Фолловеры девушки восхищаются как природой, так и самой Лилией.
«Прекрасный пейзаж, прекрасная Лилия», «Какая богиня», «Вау, какая красота», «Как красиво, вы прекрасны и красивы», -пишут в комментариях.
Ранее хореограф показал, как они с семьей проводили время в зоопарке Майами. На опубликованном видео танцор кормит одного из местных обитателей – жирафа.
На кадрах Яма неуверенно приближается к животному под одобрительные подбадривания жены. Он протягивает жирафу листочек салата, и животное с удовольствием его принимает.
Напомним, счастливый Влад Яма не сдержался и высунул язык после бурных развлечений с женой: "Хотим еще!"
Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" в суперобтягивающем наряде и корсете соблазнила "дарами природы": "Аж звенят".
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