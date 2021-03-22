Жена известного украинского хореографа Влада Ямы, Лилиана, побывала в гостях на одном из телеканалов

Лилиана вместе с мужем воспитывает сына, Леона, также девушка активно развивает свои соцсети и снимается в различных передачах, передает Politeka.net.

В этот раз Лилия побывала на утреннем эфире одного из телеканалов. Красотка опубликовала видео, на котором здоровается со зрителем (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах эффектная красотка в сверкающей кофте и черной юбочке позировала на стуле, рядом с ней можно было заметить сына, Леона.

"Доброе утро! Это "Сніданок з 1+1", - произнесла жена хореографа, улыбаясь.

Девушка поиграла на камеру, выставив язык в одном из кадров.

"6 дубль...🤣🙃🤪 Доброго утра 🥰🧡", - написала Лилия.

За час видео собрало более 2000 просмотров и много комментариев.

"Доброго вы такая красивая❤️", "Вы невероятная! 😍❤️❤️", "Доброе утро", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Влад Яма знаком с женой уже 13 лет. Пара долгое время встречалась, а потом и узаконили отношения.

В одном из интервью хореограф рассказал, что влюбился в будущую жену с первого взгляда. Это произошло в одном из столичных ночных клубов. Тогда Яма подумал, что девушка слишком красивая для него и не решался подойти. Все же пара стала общаться, Влад провел Лилю домой, а на скамейке у подъезда они впервые поцеловались.

Напомним, кадры задержания Влада Ямы на крыше появились в Сети: "Не подходите, я сейчас прыгну!".

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" в узком платье с корсетом порадовала фигурой: "Избыток красоты".