Знаменитый украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма поделился снимком с красоткой-женой, Лилианой

Известный хореограф знаком с женой уже 13 лет, сообщает Politeka.net. Лилия не устает завораживать своей идеальной внешностью. Часто поклонники пишут больше комплиментов супруге танцора, чем ему.

А артист с гордостью хвастается любимой, часто публикуя снимки и видео с ней. Так, несколько минут назад судья шоу «Танці з зірками» опубликовал фото, на котором позирует вместе с Лилией в зимних куртках.

Пара смотрела в камеру улыбаясь, позади них открывался красивый зимний пейзаж.

"Я человек достаточно приземленный, привык думать, просчитывать шаги и куда-то бежать. В танцевальном зале, конечно, все по-другому, но в обычной жизни чаще думаю о чем-то явном и конкретном. И только благодаря любимой @liliya_yama научился замечать красоту вокруг, например, закаты. После недавнего «майамского» вчера мы испробовали, наш, родной - весенний и со снегом. Кайф!", - написал артист.

За полчаса публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев:

"Это очень хорошо,что человек может увидеть красоту вокруг.Ведь счастлив тот, кто может разглядеть красоту в обычных вещах, там, где другие ничего не видят! Все — прекрасно, достаточно лишь уметь присмотреться. Открыть глаза на многие вещи🔥🔥🔥", "Какие вы классные😍😍😍", "Такие красивые 😍😍😍🔥🔥🔥🔥", "Вы так похожи с женой, классные 😍😍😍".

Напомним, кадры задержания Влада Ямы на крыше появились в Сети: "Не подходите, я сейчас прыгну!".

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" в узком платье с корсетом порадовала фигурой: "Избыток красоты".