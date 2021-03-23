Знаменитый украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал, как выглядел в юности

Как сообщает Politeka.net, артист поделился фото на своей странице в Инстаграм.

«Я не стесняюсь своего прошлого», - написал он.

Влад Яма показал снимок, на котором запечатлен в 16 лет. Примечательно, что тогда в танцора была густая волнистая шевелюра.

На фото бурно отреагировали в Сети. Поклонники написали немало комплиментов, хотя не все комментарии оказались приятными.

«Чем-то на Ди Каприо похож», «Монобровый», «Ого с волосами», «Даже и ничего малый», «Как джигит», «Симпатяшка», «Тебе так идёт», «О, эти брови», «Какой красавчик.....прям влюбиться можно», «Монобровь одна любовь», «Ахах... брови гуще чем сейчас голова», «Ух ты) неожиданно», «Этого не может быть», «Круто) какая шевелюра) и монобровь», «Брови в паре танцуют», «Теперь мы видели все», - писали в комментариях к снимку.

Отметим, в 2004 году Влада Яму пригласили в шоу “Танцы со звездами” стать партнером Натальи Могилевской. Тогда он появился уже лысым и с проколотыми ушами. Бороды или даже легкой небритости на лице хореографа тогда тоже еще не было.

В последние несколько лет Влад Яма к своему образу добавил стильную бородку.

Напомним, кадры задержания Влада Ямы на крыше появились в Сети: "Не подходите, я сейчас прыгну!".

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" в узком платье с корсетом порадовала фигурой: "Избыток красоты".