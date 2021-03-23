Жена популярного украинского танцора, судьи шоу «Танці з зірками» Влада Ямы козырнула восхитительной фигуркой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Лилия Яма опубликовала архивный снимок, сделанный за границей. На фото женщина позировала в белоснежном обтягивающем костюме. Тесные лосины подчеркнули выдающиеся аппетитные формы красотки. Стоит отметить, что фигура Лилии – это многочасовая работа. Об этом красотка и рассказала под фото.

«Во всем нужна стабильность...Прошла ровно неделя как я скорректировала своё питание. Начала тренировки в 6.00. В этом особая магия, когда все ещё спят, а ты уже в работе. И есть время побыть с самой собой. Я уже чувствую первые результаты: когда одежда становится приятно-свободной. Лёгкость и сила воли, кстати, формируется через спорт», - отметила Лилия.

В комментариях утонченной красотке оставили массу приятных слов.

«Какая вы молодец, а я лентяйка, дайте пинка», «Какая красивая», «Жена, достойная своего мужа», «Шикарное фото и красивая вы», «Лучшая», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Лилия умеет держать себя в форме. Даже после беременности она очень быстро вернулась к идеальной фигуре.

Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками" ошеломил преображением после необычной процедуры, жена за ним повторила: "Получилось!".

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" рассказал, как "кайфанул" с красоткой-женой: "Благодаря любимой...".

Также Politeka писала, что Влад Яма со сросшимися бровями и шевелюрой удивил внешностью до "Танців з зірками": "Теперь мы видели все".