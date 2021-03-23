Знаменитий український танцюрист і суддя шоу» Танці з зірками " Влад Яма показав, як виглядав в юності

Як повідомляє Politeka.net, артист поділився фото на своїй сторінці в Instagram.

"Я не соромлюся свого минулого", - написав він.

Влад Яма показав знімок, на якому зображений в 16 років. Примітно, що тоді в танцюриста була густа хвиляста шевелюра.

На фото бурхливо відреагували в мережі. Шанувальники написали чимало компліментів, хоча не всі коментарі виявилися приємними.

"Чимось на Ді Капріо схожий", "Монобровий", "Ого з волоссям", "навіть і нічого малий", "як джигіт", "Симпатяшка", "тобі так йде", "о, ці брови", "який красунчик.....прям закохатися можна", "Монобровь одна любов", "Ахах... брови густіші ніж зараз голова", "Ух ти) несподівано", "цього не може бути", "Круто) яка шевелюра) і монобровь", "Брови в парі танцюють", "тепер ми бачили все", - писали в коментарях до знімка.

Відзначимо, в 2004 році Влада Яму запросили в шоу "Танці з зірками" стати партнером Наталії Могилевської. Тоді він з'явився вже лисим і з проколотими вухами. Бороди або навіть легкої неголеності на обличчі хореографа тоді теж ще не було.

В останні кілька років Влад Яма до свого образу додав стильну борідку.

Нагадаємо, кадри затримання Влада Ями на даху з'явилися в мережі: "не підходьте, я зараз стрибну!".

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з " Танців з зірками "у вузькій сукні з корсетом порадувала фігурою:"надлишок краси".