Хореограф і суддя з "Танців з зірками" Влад Яма вдався до радикального методу, щоб зберегти молодість і красу

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікував свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких постав за цікавим заняттям.

Так, Яма зважився на незвичайну процедуру - лазерне омолодження. Хореограф показав, що і як йому робили з обличчям, а потім здивував перетворенням.

"Вийшло!..", - написав він, виставивши своє дитяче чорно-біле фото.

Влад вирішив з гумором підійти до процесу, а ось його дружина Лілія, навпаки, з усією серйозністю. Дівчина також пройшла таку ж процедуру. За її словами, курс складається з 4-х сеансів, так що це тільки початок.

"Буду зараз робити процедуру лазерне омолодження обличчя. Дуже здорово активізується власний колаген, відбувається ліфтинг, прибираються дрібні зморшки, поліпшується колір обличчя", - повідомила Лілія у себе в Instagram.

"Абсолютно безболісна процедура", - додала дівчина, підписавши кадри.

Раніше ми розповідали, як Влад Яма зробив українкам приємно, виставивши соковитий знімок в соцмережі. М'язистий хореограф позував у чорній сорочці й темних брюках у світлу смужку, а на грудях у нього "стирчав" букет квітів.

"Деффчонки, це вам! Від душі!",- підписав кадр Яма.

"Спасибі У мене якраз день народження сьогодні", "Ой як приємно", "Ух!...Поглядом плавити можна сталь!!", "який красень нуу, спасибі велике", "неординарний подарунок", "Душа начебто вище знаходиться. Ну якщо від душі, тоді спасибі. Приймається", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, кадри затримання Влада Ями на даху з'явилися в мережі: "не підходьте, я зараз стрибну!".

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з " Танців з зірками "у вузькій сукні з корсетом порадувала фігурою:"надлишок краси".