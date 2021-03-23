Знаменитий український танцюрист і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма поділився знімком з красунею-дружиною, Ліліаною

Відомий хореограф знайомий з дружиною вже 13 років, повідомляє Politeka.net. Лілія не втомлюється зачаровувати своєю ідеальною зовнішністю. Часто шанувальники пишуть більше компліментів дружині танцюриста, ніж йому.

А артист з гордістю хвалиться коханою, часто публікуючи знімки і відео з нею. Так, кілька хвилин тому суддя шоу «Танці з зірками» опублікував фото, на якому позує разом з Лілією в зимових куртках.

Пара дивилася в камеру посміхаючись, позаду них відкривався гарний зимовий пейзаж.

"Я людина досить приземлена, звик думати, прораховувати кроки і кудись бігти. У танцювальному залі, звичайно, все по-іншому, але в звичайному житті частіше думаю про щось явне і конкретне. І тільки завдяки коханій @liliya_yama навчився помічати красу навколо, наприклад, заходи сонця. Після недавнього "майамського" вчора ми випробували, наш, рідний - весняний і зі снігом. Кайф!",- написав артист.

За півгодини публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів:

"Це дуже добре, що людина може побачити красу навколо.Адже щасливий той, хто може розгледіти красу в звичайних речах, там, де інші нічого не бачать! Все-прекрасно, достатньо лише вміти придивитися. Відкрити очі на багато речей🔥 🔥 🔥", " які ви Класні😍 😍 😍", " такі красиві 😍😍😍🔥🔥🔥🔥", "Ви так схожі з дружиною, Класні😍 😍 😍".

Нагадаємо, кадри затримання Влада Ями на даху з'явилися в мережі: "не підходьте, я зараз стрибну!".

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з " Танців з зірками "у вузькій сукні з корсетом порадувала фігурою:"надлишок краси".