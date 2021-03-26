Жена украинского хореографа Влада Ямы из "Танців з зірками" Лилия рассказала о знакомстве с мужем

Как пишет Politeka.net, Влада Яму и Лилию можно назвать идеальной парой в украинском шоу-бизнесе. Парочка женилась в 2014 году, а уже в 2015 году красотка подарила танцору сына Леона. Семья обожает проводить время вместе и постоянно делиться подобными снимками в Инстаграм.

Этот раз не стал исключением, ведь Лилия предложила фанатам поболтать на любые темы, предлагая задать вопрос.

"Как познакомилась с Владом", - написал один пользователей.

"Познакомилась в 2017 году в клубе. Влад давно охотился на меня, но долго не решался, видимо коктейль в тот вечер вдохновил его все-таки познакомиться", - написала Лилия.

Красотка сопроводила ответ совместным снимком. На нем пара сидит в белых нарядах у роскошного спорткара. Пара обнималась, наслаждаясь друг другом. Как можно понять, фото было сделано во время отпуска в Майами, США.

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Так, на снимке Яма позирует со своей женой Лилией, сыном Леоном и приятелем. До этого они катались на гироскутерах, поэтому на фото все выглядят довольными, но немного уставшими. Яма довольно щурится, глядя в камеру, и показывает язык.

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