В сети появилось необычное фото, на котором известного украинского танцора Влада Яму можно увидеть с густыми волосами

Как сообщает Politeka.net, известного украинского хореографа Влада Яму многие украинцы знают, как брутального лысого мужчину с густой бородой. Однако, мало кто видел его архивные снимки, на которых у Влада отличная волнистая шевелюра. На старице zirkovyi_shlyah в соцсети Instagram решили показать, каким был хореограф в юности, и как изменился за эти годы.

На опубликованном коллаже в стиле "до и после" Влада можно увидеть в юности и сейчас. Тогда он был симпатичным юношей с густой волнистой шевелюрой и монобровью. Теперь же шоумен стал горячим красавцем с бородой и лысиной.

В подписи к фотоколлажу рассказали, что после того, как Яма постригся на лысо, он перестал выступать на танцевальных турнирах, так как это было запрещено. "Ближе к совершеннолетию появилась мечта отпустить "хвостик". Мол, среди танцоров-латинистов это было модно, но не удержался. Побрился на лысо, после чего на турнирах больше не выступал – это до сих пор считается неприемлемым", - говорится в подписи к публикации.

Надо сказать, что пользователи обескуражены таким видом Влада, особенно те, кто раньше не видел его с волосами. "Один в один, только волосы пропали", "Два разных человека", "Сейчас лучше, однозначно. Возраст пошел на пользу", "Совсем не изменился", "Смешной", - пишут в комментариях к фото Ямы.

Напомним, Жена Влада Ямы из "Танці з зірками" вскружила голову яркими образами: "Что еще нужно для хорошего настроения".

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" рассказал, как "кайфанул" с красоткой-женой: "Благодаря любимой...".

Также Politeka писала, Влад Яма со сросшимися бровями и шевелюрой удивил внешностью до "Танців з зірками": "Теперь мы видели все".