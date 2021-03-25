Известный украинский хореограф Влад Яма, звезда "Танців з зірками", похвастался отдыхом

Как пишет Politeka.net, Влад Яма обожает отдыхать в западном полушарии и с удовольствием делиться кадрами в Инстаграм. Хореограф не так давно был в Майями (США), а сейчас решил вспомнить, как провел время в Мексике.

Влад опубликовал в Инстаграм снимок, где стоял в одних шорта, избавившись от футболки. На безлюдном пляже никого не было, поэтому красавчик восхитил не только подтянутым телом, но и природой Тулума.

"Место, в которое точно вернемся!..

Прекрасный пляж, отличная еда, неимоверная природа, но... Есть ещё мощнейшая энергетика, а это необъяснимо!..", - написал Влад под фото.

Фанаты сразу принялись комментировать кадр:

"Отличный щелчок, сэр", "Невероятно красиво", "Хотелось бы так отдыхать....", "А к нам не загляните?)", "Очень круто".

Мы писали, что хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал фанатам, как занимается спортом.

Как известно, Влад Яма вместе с семьей сейчас проводит отпуск в США.

Но это не означает, что хореограф забросил спорт и ежедневные разминки, с помощью которых он поддерживает идеальную форму.

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