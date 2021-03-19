Знаменитый украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма поделился атмосферным снимком и заинтриговал поклонников неожиданным анонсом
Как сообщает Politeka.net, артист поделился новым постом в своем Инстаграм. В нем Яма неожиданно рассказал о том, что готовится удивить поклонников. Впрочем, хореограф решил держать интригу, поэтому пока не раскрывает, о чем идет речь.
«Вот и ещё одна мечта начинает сбываться, скоро всё расскажу... Очень скоро…», - написал Яма.
Этот пост он сопроводил своим фото, сделанным на пляже. Танцор стоит, засунув руки в карманы и пристально глядя в камеру. На нем серая толстовка, капюшон которой Яма накинул на голову.
Поклонники артиста тут же принялись комментировать его пост. Многие признавались, что он их заинтриговал, а шоумен Анатолий Анатолич даже поделился своим предположением по поводу той самой мечты танцора:
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«Волосы начали расти?», - написал он.
«Невероятное красиво», «фото нереальное», «Ух, заинтриговали», «Супер фото: сила, мистика и удивление в одном бокале», «Ну прямо Стетхем!», - пишут другие комментаторы.
Ранее Яма сделал украинкам приятно, выставив сочный снимок в соцсети. Мускулистый хореограф позировал в черной рубашке и темных брюках в светлую полоску, а на груди у него "торчал" букет цветов.
Напомним, кадры задержания Влада Ямы на крыше появились в Сети: "Не подходите, я сейчас прыгну!".
Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" в узком платье с корсетом порадовала фигурой: "Избыток красоты".