Хореограф и судья из "Танців з зірками" Влад Яма частенько с семьей бывает в гостях у своих стареньких родителей в родном Запорожье

Как передает Politeka.net, 38-летняя знаменитость опубликовал свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показал квартиру родителей, заинтриговав любопытным занятием.

Так, Влад сидел на большом диване в гостиной, держа на коленях баян. Пятилетний сын Леон крутился рядом с ним, в ожидании "концерта". Жена Влада Лилия снимала все происходящее на камеру, также за процессом наблюдали его родители.

"Страшно жалею, что в детстве не научился играть на музыкальном инструменте. А теперь играю силой мысли", - внезапно признался Яма, пытавшийся без рук двигать ногами так, чтобы баян издавал звук. При этом он, как телепат, закрыл глаза и сильно напрягся. Леон быстро раскусил хитрость отца - афера была раскрыта.

Затем за инструмент взялась бабушка Леона, но сыграть так и не удалось, потому что мальчик потребовал, чтобы ему исполнили хит популярного российского рэпера Моргенштерна.

"Мама принимает заказы... Сынок заказал Моргенштерна", - взрослые все дружно посмеялись.

Отметим, показывая личные кадры, Влад засветил, как живут его родители. Простенький интерьер без излишеств, но не лишенный уюта. На полу лежал большой ковер, а на стенах висели картины и фотографии в рамках.

Напомним, родители Влада всю жизнь проработали в сфере образования, начинали как учителя-историки. Отец впоследствии возглавлял один из городских районных отделов образования. Хореограф окончил местную гимназию и Запорожский национальный университет, много лет танцевал в коллективе "Фиеста". В Киев переехал уже во взрослом возрасте.

Напомним, кадры задержания Влада Ямы на крыше появились в Сети: "Не подходите, я сейчас прыгну!".