Известный украинский хореограф Влад Яма из шоу "Танцы со звездами" показал впечатляющее фото представителей трех поколений своей семьи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу ямы в соцсети.

Так, в аккаунте Ямы появилась новая фотография, на которой он позирует вместе с отцом и сыном.

Звездный хореограф рассказал, что они провели "три счастливых дня" вместе с его папой. При этом он обозначил в геолокации Запорожье - свой родной город.

"Мы просто взяли и поехали к родителям. Для нас - маленькое приключение, для них - огромное счастье! Мы общались, играли, собирали конструктор, читали книги, ездили на Хортицу... Кстати, тренировались регулярно. Из запрещенного у меня 5 пельменей) Журналисты часто спрашивают, как мы воспитываем своего сына. Конечно, опираемся на свой опыт и видение его жизненных перспектив. Но понимаю, что подсознательно часто поступаю с ним так, как со мной поступал мой отец. А как иначе? Это вещи, заложенные в глубоком детстве, от них никуда... Леон внешне похож на дедушку больше, чем на меня. Воооооот насколько мои родители хотели внука... Вопрос только от кого малой НАСТОЛЬКО проказник? Я был крайне спокойным и послушным, Лиля - тоже. Дедушка??? Говорит, что не был настолько вертлявым. Может, просто забыл?" - поделился Яма.

В комментариях фолловеры также заметили сходство между отцом Влада и его сыном.

"Трое из ларца одинаковы с лица", "Супер", "Сыну есть с кого брать достойный пример", - пишут в комментариях.

Напомним, жена Ямы из "Танцев со звездами" раскрыла секрет своей фигуры

А еще Politeka писала, что Влад Яма из "Танцев со звездами" показал скромное жилище своих родителей с коврами

Также Politeka сообщала, что раздетый Влад Яма из "Танцев со звездами" взбудоражил видом на безлюдном пляже