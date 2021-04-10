Жена известного украинского хореографа Влада Ямы, судьи "Танців з зірками", Лилия, показала нежный образ

Как пишет Politeka.net, Лилия уже вместе с Владом 13 лет. Пара после свадьбы в 2015 году решила завести ребенка - сына Леона. Жена Ямы любит соц.сети и частенько там рассказывает личные подробности семейной жизни или показывает интересные образы.

В этот раз девушка решила подразнить мужчин, опубликовав фотографию в джинсах и рубашке. Девушка приспустила с плеч последнее, чтобы добавить образу перчинки, демонстрируя темное белье. Красотка стояла у стены и немного выгнулась, закрыв глаза от удовольствия. Кадр в черно-белых цветах вышел действительно хорошим и нежным, но фанаты не смогли написать комплименты, но так и хочется добавить: "Избыток красоты".

Мы писали, что известный украинский хореограф Влад Яма показал, как повеселился с женой и сыном.

На кадрах Лилиана пыталась натянуть джинсы на шорты.

"Делаем ставки: получится или нет?... Вы не знаете эту спортсменку, она способна на невероятные поступки... Сожмите ваши орешки", - прокомментировал Яма действия супруги.

Напомним, жена-красотка Влада Ямы покорила утренним преображением, из скромницы в роковую диву

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