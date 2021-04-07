Жена известного украинского хореографа и судьи шоу «Танці з зірками» Влада Ямы рассказала о проблемах, с которыми столкнулись они с сыном
Лилия Яма поделилась в Инстаграм новым постом, в котором рассказала о сложностях с детским садом. Об этом пишет Politeka.net.
По словам жены хореографа, они уже второй год пытаются отдать сына в садик, однако с этим постоянно возникают проблемы.
«Почти неделю мы проходили в детский сад, но, как и в прошлом году (тоже была попытка) - полный локдаун. Да еще и простуда...Но мы лечимся и Леон чувствует себя уже лучше», - рассказала Лилия.
Впрочем, по ее словам, даже за эту неделю в садике их с Ямой сын успел получить новые впечатления. Среди итогов недели маленького Леона оказались: удовольствие от самостоятельности, несколько «взрослых слов», и 4 гули.
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Лилия также поделилась ярким семейным фото, на котором они запечатлены с мужем и сыном. Все трое прогуливаются по улице в цветастых свитшотах с красочными принтами.
Подписчики Лилии активно комментируют ее пост и делятся своим опытом.
«Ваааау, какие стильные и красивые!», «Замечательная семья», «Выздоравливайте, в начале мы также часто болели, наверное идет адаптация организма», «Какая вы красивая семья», - пишут люди.
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