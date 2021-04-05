Известный хореограф, судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма эмоционально обратился к украинцам

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Влад Яма отреагировал на популярную весной и осенью в Украине проблему – сжигание травы.

Отметим, такая плохая привычка украинцев часто нередко приводит к большой беде. Из-за сжигания травы может вспыхнуть опасный пожар. В огне могут погибнуть мелкие животные. Более того, жертвами регулярно стают и люди.

Кроме того, экологи утверждают, что это загрязняет атмосферу и портит плодородный слой почвы.

«Вдруг, кто сейчас наблюдает идиотов – передайте, пожалуйста, чтобы не жгли траву. Дышать тяжело», - написал он.

Напомним, в прошлом году в Украине серьезно подняли штрафы за сжигание сухой травы.

Теперь, за выжигание сухой травы нужно будет уплатить в 6120 грн, а должностному лицу - до 21420 грн. А если это повлечет уничтожение растительности заповедного фонда, то 12240 грн и 30600 грн соответственно.

За уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог - штраф до 153 000 грн или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет.

За загрязнение атмосферного воздуха нужно будет выложить до 61200 грн или есть риск ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет.

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