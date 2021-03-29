Жена известного хореографа, судьи проекта "Танці з зірками" Влада Ямы, Лилия часто подогревает интерес, размещая пикантные фото с мужем, этот раз не стал исключением
Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Лиля ответила на вопрос о ссорах с мужем, проиллюстрировав свой ответ очень горячим фото на фоне скал.
Загорелая Лилия в желтом бикини прильнула к Владу, на котором также кроме джинсовых шорт никакой одежды не было. Стоит сказать, что Влад был явно во взбудораженном состоянии пока шла съемка, а Лилия изгибалась вокруг него, демонстрируя свою страсть, и в то же время идеальную фигуру.
Поклонники спросили у Лилии, как часто они с Владом ссорятся, а если нет, то как это удается.
"Раньше очень часто ссорились, - написала Лилия, - рсбота над отношениями и над собой дала позитивный результат".
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Лилия часто рассказывает в своем блоге подробности их с Владом семейной жизни. В кадр активной и мотивированной Лилии нередко попадает муж и маленький сынишка.
В недавнем посте Лилия рассказала тайны жизни со знаменитым хореографом. Она рассказывает, о том, как проводит свои будни, воспитывает малыша и наслаждается жизнью с любимым мужем.
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