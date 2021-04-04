Красавчик-судья из "Танців з зірками" Влад Яма эффектно поднял настроение поклонникам
Как передает Politeka.net, 38-летний хореограф опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых позировал в роскошном черном костюме.
Одетый с иголочки Влад "вооружился" нежным букетом цветов, поиграв на камеру с мимикой. На одном из фото у брутального Ямы получилось мегакрутое выражение лица, с таким хитрым прищуром, от которого мурашки.
"Всех с весной! Не болеем! Какое фото круче? 1-2-3?..", - говорится в подписи.
Пользователи с жаром обсудили увиденное, выбирая, какой снимок лучше.
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"2-е! Второе круче, остальные не менее крутые!😉😍🤩"
"2ое🔥🔥🔥А вообще у таких харизматичных людей любые фото 🔥"
"2 🔥 этот взгляд 🙌"
"Первое, самое солнечное ☀️"
"2, Хитрое😍"
"Влад, немного бы веса тебе набрать, совсем чуток"
"Ну, теперь точно пришла Весна 🌿"
Ранее мы рассказывали, Влад Яма обескуражил признанием о разрыве отношений с супругой Лилианой. В одном из интервью пара раскрыла детали сложного периода в их совместной жизни. Так, через два года после начала отношений хореограф стал инициатором расставания. Причиной стали ревность, недопонимание и нежелание идти на компромиссы.
Вкусив холостой жизни, Яма вернулся к Лилины "поджав хвост". Жена Влада призналась, что сначала не хотела брать трубку, но затем все-таки сжалилась над возлюбленным. Теперь они женаты вот уже более шести лет и воспитывают сына Леона.
Напомним, что жена Влада Ямы из "Танцев со звездами" неожиданно выдала тайны жизни со звездой: "каждый день перед сном мы..."
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