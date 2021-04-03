Хореограф Влад Яма поделился, что тяжело переживал разрыв с возлюбленной Лилианой

Как сообщает Politeka.net, известный украинский хореограф и судья "Танців з зірками" Влад Яма в интервью в программе "ЖВЛ" поделился, что в свое время они с нынешней супругой Лилианой расставались, и он тяжело переживал эту разлуку.

По словам Влада, инициатором разрыва был он сам, это случилось еще до официального брака. Рассталась пара через два года после знакомства, произошло это из-за постоянных претензий и недовольства друг другом, к тому же в отношениях присутствовала ревность. Тогда пара решила поставить отношения на паузу в два месяца – Лилия тогда уехала за границу, а Влад окунулся в холостяцкие будни.

Однако вскоре Яма понял, что сильно скучает по Лилиане, мог даже расплакаться от чувств. "Дошло до того, что я мог ехать в авто, вспомнить Лилию, поплакать на светофоре и ехать дальше. Я думал: "Наверное, это неправильно", – вспоминал хореограф те времена. Так что сделал все возможное, чтобы вернуть возлюбленную. В новогоднюю ночь 2014 года танцор сделал Лилиане предложение руки и сердца, потом они сыграли тайную свадьбу, а через полтора года на свет появился их сын Лион.

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