Известный украинский хореограф Влад Яма из "Танців з зірками" показал себя и рассказала о корнях

Как пишет Politeka.net, Влад Яма уже давно известен украинскому зрителю благодаря танцевальному таланту. Красавчик принял участие во множестве проектов на телевидении, набирая все большую популярность. Не забывает хореограф и о социальных сетях, где подогревает интерес к своей персоне.

В этот раз Влад Яма решил рассказать о личном. Танцор опубликовал фото, где стоял в шортах и майке, а в руках держал две большие палочки для суши. Рядом можно увидеть два ролла, которые лежали у бамбуковой стены.

"У меня японская фамилия.

Да, действительно, родственники по отцовской линии рассказывали, что прадедушка моего дедушки был японцем. И когда ооочень давно он приехал в Крым, где и нашел свою жену и наконец поселился. Со временем семья оказалась на материке, я тоже родился в Запорожье.

Что касается меня:

1) в Японию реально тянет

2) суши - люблю

3) работать могу долго

4) в странных развлечениях не замеченный

5) в надежность японских автомобилей все еще верю", - написал Влад под фото.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:

"Круто", "Это на массу", "Огонь".

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