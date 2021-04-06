Известный украинский хореограф Влад Яма из "Танців з зірками" показал себя и рассказала о корнях
Как пишет Politeka.net, Влад Яма уже давно известен украинскому зрителю благодаря танцевальному таланту. Красавчик принял участие во множестве проектов на телевидении, набирая все большую популярность. Не забывает хореограф и о социальных сетях, где подогревает интерес к своей персоне.
В этот раз Влад Яма решил рассказать о личном. Танцор опубликовал фото, где стоял в шортах и майке, а в руках держал две большие палочки для суши. Рядом можно увидеть два ролла, которые лежали у бамбуковой стены.
"У меня японская фамилия.
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Да, действительно, родственники по отцовской линии рассказывали, что прадедушка моего дедушки был японцем. И когда ооочень давно он приехал в Крым, где и нашел свою жену и наконец поселился. Со временем семья оказалась на материке, я тоже родился в Запорожье.
Что касается меня:
1) в Японию реально тянет
2) суши - люблю
3) работать могу долго
4) в странных развлечениях не замеченный
5) в надежность японских автомобилей все еще верю", - написал Влад под фото.
Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:
"Круто", "Это на массу", "Огонь".
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