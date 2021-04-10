Дружина знаменитого українського хореографа і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями поділилася палкими кадрами, на яких вони з чоловіком змогли продемонструвати свою вражаючу форму
Як повідомляє Politeka.net, Лілія яма поділилася атмосферним коротким відео на своїй сторінці в Instagram.
Судячи з кадрів, пара готується до якихось зйомок. Вони стоять в красиво прикрашеній кімнаті, при цьому Лілія зухвало позує перед камерою. На ній модний чорний піджак з великими гудзиками і босоніжки на високих підборах. При цьому, красуня не стала надягати спідницю або штани, демонструючи свої підтягнуті ніжки. Вона злегка нахилилася, щоб зробити вигини свого тіла ще більш ефектними.
А ось сам Яма в цьому час стоїть на задньому плані. Хореографа застали під час переодягання: він стоїть без сорочки і готується надіти білу майку.
"Гарячі фото на підході", - заінтригувала підписників дружина ями. Вона також поцікавилася, які знімки більше подобаються людям.
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"Стильно", " всі ваші фото виходять космічними. Мені будь-які подобаються. Навіть оброблені виглядають натурально», «сильна і красива», "особливо цікавий задній план", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Лілія вирішила подражнити чоловіків, опублікувавши фотографію в джинсах і сорочці. Дівчина приспустила з плечей останнє, щоб додати образу перчинки, демонструючи темну білизну.
Нагадавши, дружина-красуня Влада Ями підкорила ранковим перетворенням, зі скромниці в фатальну диву.
Також Politeka повідомляла, що дружина Влада Ями з "Танців з зірками" відверто розповіла про труднощі з їхнім сином.
А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з "Танців з зірками" ошелешив правдою, чому розлучався зі своєю коханою.