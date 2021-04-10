Жена знаменитого украинского хореографа и судьи шоу «Танці з зірками» Влада Ямы поделилась жаркими кадрами, на которых они с мужем смогли продемонстрировать свою впечатляющую форму

Как сообщает Politeka.net, Лилия Яма поделилась атмосферным коротким видео на своей странице в Инстаграм.

Судя по кадрам, пара готовится к каким-то съемкам. Они стоят в красиво украшенной комнате, при этом Лилия дерзко позирует перед камерой. На ней модный черный пиджак с крупными пуговицами и босоножки на высоком каблуке. При этом, красотка не стала надевать юбку или брюки, демонстрируя свои подтянутые ножки. Она слегка наклонилась, чтобы сделать изгибы своего тела еще более эффектными.

А вот сам Яма в этом время стоит на заднем плане. Хореографа застали во время переодевания: он стоит без рубашки и готовится надеть белую майку.

«Горячие фото на подходе», - заинтриговала подписчиков жена Ямы. Она также поинтересовалась, какие снимки больше нравятся людям.

«Стильно», «Все ваши фото получаются космическими. Мне любые нравятся. Даже обработанные выглядят натурально», «Сильная и красивая», «Особенно интересный задний план», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лилия решила подразнить мужчин, опубликовав фотографию в джинсах и рубашке. Девушка приспустила с плеч последнее, чтобы добавить образу перчинки, демонстрируя темное белье.

Напомним, жена-красотка Влада Ямы покорила утренним преображением, из скромницы в роковую диву.

Также Politeka сообщала, что жена Влада Ямы из "Танців з зірками" откровенно рассказала о трудностях с их сыном.

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