Сын известного украинского хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса Грег поделился своими переживаниями

Об этом пишет передает Politeka.net, со ссылкой на страницу 42-летнего хореографа.

«Все мои мысли о моем отце и его здоровье», - написал он, показав кадры на которых запечатлен вместе с отцом в Киеве несколько лет назад.

На кадрах Грег вместе с отцом танцуют возле Киево-Печерской Лавры.

К сожалению, во время визита Грега в Украину в 2021 году его отец был далеко не таким бодрым. После трех госпитализаций с пневмонией, перенесенных менее чем за полгода, и реанимации Григорий Чапкис серьезно сдал. Судя по свежим кадрам, даже передвигаться и говорить ему было нелегко.

Грег навещал отца около месяца назад. С тех пор вестей о нем он не сообщал.

Грег Чапкис родился в 1979 году. Он – сын Григория Чапкиса от второго брака. Чапкис-старший женился на матери Грега, Наталье в 1980 году. Сейчас она проживает в Сан-Франциско.

Грег родился и вырос в Украине, но уже давно проживает в США, в Сан-Франциско. Там он открыл свою школу танцев Chapkis Dance. Отметим, в отличие от отца Грег отдал предпочтение хип-хопу.

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