Сын украинского хореографа Григория Чапкиса Грэг показала яркие кадры своих танцев в соцсети
Как сообщает Politeka.net, сын известного украинского хореографа и легендарного судьи шоу "Танцы со звездами" Григория Чапкиса Грэг живет в Америке. Он пошел по стопам звездного отца и стал хореографом, более того, у мужчины есть своя танцевальная школа в США. Однако, в отличие от звездного отца, Грэг занимается хип-хопом, а не народными танцами. Недавно в своем Instagram-аккаунте парень опубликовал яркие кадры из Доминиканы, куда, видимо, отправился по работе, а также показал свою семью.
На кадрах, которые Грэг показал в сторис видно, что он устроил жаркие танцы у бассейна. Перед камерой он появился в широких темных брюках и белой футболке, на его ногах массивные ботинки, а на голове кепка. Сначала свой танец хореограф начинает сам, а за несколько секунд в кадре появляются еще трое парней, и они все время исполняют динамичный танец в стиле хип-хоп.
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Также Чапкис-младший выложил в сеть скриншот видеозвонка жене, на котором также можно увидеть его сыновей. Похоже супругу Эмбер Грэг не взял с собой в Доминикану, она осталась с детьми дома в Сан-Франциско. "Скучаю по ним так сильно", - подписал кадр танцор.
Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" выбежала из дома в коротеньком пеньюаре, покорив формами: "Мама мия".
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