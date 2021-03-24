Сын культового украинского хореографа и судьи «Танців з зірками» Григория Чапкиса решил показать свой «второй дом»
Как известно, 42-летний Грег пошел по стопам своего отца, и решил посвятить себя танцам. Он родился и вырос в Украине, однако уже давно перебрался жить в Сан-Франциско. У Грега есть собственная танцевальная школа Chapkis Dance. Впрочем, в отличие от своего отца, Чапкис-младший вместо классических танцев занимается хип-хопом.
Танцор добился больших успехов в своей карьере и работает с постановками танцев даже для американских знаменитостей. В связи с этим ему часто приходится ездить по стране с турами. На своей странице в Инстаграм Грег поделился новыми фото из такой поездки.
Так, на снимках он запечатлен на выходе из аэропорта. Танцор одет в свободный черный костюм и кепку. На спине у него большой дорожный рюкзак. В подписи к фото Чапкис-младший рассказал, что прилетел с туром в Майами.
«Майами действительно становится вторым домом», - написал хореограф.
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Его поклонники тут же принялись комментировать пост.
«Семья Чапкиса покупает дом что ли! Я готова», «Сколько ты будешь во Флориде?», «Просто разрываешь всех по всему миру», - пишут люди.
Напомним, маленький внук Чапкиса перенес операцию, измученная мама показала фото: «Действительно плохо…».
Как сообщала Politeka, покинувший Украину сын Чапкиса из "Танців з зірками" показал семейную идиллию в США: "Нет ничего лучше…".
Также Politeka писала, что раздраженный сын 91-летнего Чапкиса, который еле ходит, покинул Украину: "Это безумие!".