Сын хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса 42-летний Грег показал свою супругу Эмбер и сына Максима

Грег показал новые фото на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Сын 91-летнего хореографа приезжал в Киев, чтобы проведать и поддержать отца, который сейчас восстанавливается после реанимации. Туда он попал с осложнениями после пневмонии в феврале.

Сейчас Грег, который живет и работает в США вернулся домой. "Нет ничего лучше родного дома", - написал он.

Он показал кадры со своей супругой Эмбер.

Пара вместе 20 лет, восемь из которых – в браке. У супругов есть два сына – 12-летний Николай и 5-летний Максим, который, к слову, очень скучал по отцу во время его отсутствия.

Грег выложил в Сеть и милые семейные кадры с ребенком.

Грег Чапкис родился в 1979 году. Он – сын Григория Чапкиса от второго брака. Чапкис-старший женился на матери Грега, Наталье в 1980 году. Сейчас она проживает в Сан-Франциско.

Грег родился и вырос в Украине, но уже давно проживает в США, в Сан-Франциско. Там он открыл свою школу танцев Chapkis Dance. Отметим, в отличие от отца Грег отдал предпочтение хип-хопу. Супруга Эмбер помогает ему в развитии школы.

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