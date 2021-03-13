Сын хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса 42-летний Грег показал свою супругу Эмбер и сына Максима
Грег показал новые фото на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Сын 91-летнего хореографа приезжал в Киев, чтобы проведать и поддержать отца, который сейчас восстанавливается после реанимации. Туда он попал с осложнениями после пневмонии в феврале.
Сейчас Грег, который живет и работает в США вернулся домой. "Нет ничего лучше родного дома", - написал он.
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Он показал кадры со своей супругой Эмбер.
Пара вместе 20 лет, восемь из которых – в браке. У супругов есть два сына – 12-летний Николай и 5-летний Максим, который, к слову, очень скучал по отцу во время его отсутствия.
Грег выложил в Сеть и милые семейные кадры с ребенком.
Грег Чапкис родился в 1979 году. Он – сын Григория Чапкиса от второго брака. Чапкис-старший женился на матери Грега, Наталье в 1980 году. Сейчас она проживает в Сан-Франциско.
Грег родился и вырос в Украине, но уже давно проживает в США, в Сан-Франциско. Там он открыл свою школу танцев Chapkis Dance. Отметим, в отличие от отца Грег отдал предпочтение хип-хопу. Супруга Эмбер помогает ему в развитии школы.
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