Сын легендарного украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса показал, за что гордится своей работой

Как известно, несмотря на то что 42-летний Грег живет в США, он пошел по стопам отца, и тоже решил посвятить себя танцам. Он открыл собственную школу танцев Chapkis Dance, где регулярно устраивает мастер-классы и ставит номера для танцоров.

В своем Инстаграм Чапкис-младший решил продемонстрировать результаты своей работы. Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Грег стал постановщиком номера для популярного певца Дэдди Янки и его подтанцовки. Команда выступала для передачи Good Morning America, исполняя зажигательный танцевальный номер.

Хореограф опубликовал фото со съемок, на которых можно увидеть, как проходило представление.

«Люблю свою работу», - с гордостью подписал кадры Чапкис.

Его подписчиков явно впечатлил пост танцора.

«А она любит тебя», «Лучший», «Босс», «Огонь», «Возьми меня с собой», «Это выступление было феноменальным! Поздравляю!», - пишут люди в комментариях.

Отметим, что недавно Грег летал в Киев, чтобы навестить 91-летнего отца после реанимации. Как известно, в феврале Григорий Чапкис оказался в реанимации с осложнениями после пневмонии. До этого он был госпитализирован дважды: в декабре и в январе.

Сейчас знаменитый хореограф уже дома, но пока не полностью восстановился.

Напомним, измученный Чапкис едва ходит и с трудом говорит, "Танців з зірками" больше не будет: "Молитесь..".

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