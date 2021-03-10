Сын хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грег показал, отца после трех госпитализаций

42-летний Грег, который живет и работает в США, приехал навестить и поддержать отца. На новых кадрах на своей странице в Инстаграм Грег показал, как вышел с отцом на прогулку.

Заметно, что после реанимации хореограф сильно сдал. 91-летний мужчина, который осень 2020 года отплясывал на "Танцях з зірками" и мог дать фору молодым танцорам, сейчас еле ходит.

Также Грег хотел, чтобы отец рассказал о том, как себя чувствует на камеру, однако Григорий Чапкис отказался.

«Как твое самочувствие?», - спросил Грег, но Чапкис-страший показал, что не расслышал вопрос.

А когда сын переспросил громче, то он ответил: «Мне не надо интервью».

Можно заметить, что 91-летнему Чапкісу нелегко даже говорить. Судя по состоянию легендарного хореографа, учавствовать в таких проектах как "Танці з зірками" он, вероятно, уже не сможет.

«Мы держимся, ребята, держимся. Молитесь за папочку», - сказал Грег Чапкис.

Напомним, в феврале Григорий Чапкис оказался в реанимации с осложнениями после пневмонии. До этого он был госпитализирован дважды: в декабре и в январе.

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