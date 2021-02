На семью хореографа и судью "Танців з зірками" Григория Чапкиса обрушилась беда, сын обратился к друзьям и фанатам

Сын легендарного судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса обратился в своем сторис Instagram к друзьям за поддержкой. Он попросил молиться за своего отца, который попал в госпиталь несколько дней назад и находится в реанимации, пишет Politeka.net.

Известно, что это третья госпитализация легендарного судьи с декабря, когда тот попал в больницу с двусторонней пневмонией.

41-летний исполнитель хип-хопа, живущий в Америке, Грег, написал, что с отцом "не хорошо", и попросил молиться за него.

"Please pray far my dad. He is not doing well…" (Пожалуйста, молитесь за моего отца. С ним не все хорошо), - написал Грег.

19 декабря Григорий Чапкис попал в больницу, два теста на коронавирус, не подтвердили наличие болезни у артиста. В преддверии нового года Чапкиса выписали. Однако в январе снова произошли ухудшения. Ситуацию усугубляет почтенный возраст Чапкиса, ведь в таком возрасте трудно переносить серьезные заболевания.

9 февраля 90-летний хореографы попал в больницу в третий раз. Ему сковало спину и ноги и он находился в реанимации.

Ранее мы писали, что Григорий Чапкис жаловался на затянувшееся восстановление после болезни. В середине января его выписали из больницы, но артисту понадобилось много сил, чтобы вернуться к прежней жизни.

