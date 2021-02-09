Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис снова загремел в больницу
Как передает Politeka.net, ночью скорая увезла артиста в больницу, поскольку у него возникли проблемы с дыханием, пишет «Гордон».
Известно, что сейчас Чапкис находится в реанимации Киевской городской клинической больницы №6. Он в сознании, поскольку смог самостоятельно пообщаться с журналистами. Хореограф рассказал, что ему пока что не установили диагноз, но есть подозрение на остаточные явления после воспаления легких.
«У меня сковало спину и ноги. Тяжело ходить и тяжело дышать», - рассказал Чапкис о своем состоянии.
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Стоит отметить, что за звездой хорошо приглядывают. Сам главврач больницы обеспокоен здоровьем хореографа.
Напомним, что в конце 2020 года Чапкис уже лежал в больнице с воспалением легких. Позже звезду вновь доставляли в больницу в январе. Ситуацию усугубляет почтенный возраст Чапкиса, ведь в таком возрасте трудно переносить серьезные заболевания.
Ранее мы писали, что Григорий Чапкис жаловался на затянувшееся восстановление после болезни. В середине января его выписали из больницы, но артисту понадобилось много сил, чтобы вернуться к прежней жизни.
Напомним, что сын 90-летнего Чапкиса из "Танців з зірками" показал, что унаследовал от отца, зажигательные кадры: "Браво!".
А еще Politeka писала, что красавица-внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в черном мини показала все свое великолепие: "Несбыточная мечта...".
Также Politeka сообщала, что 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" впечатлила внешностью: даже молодые красотки позавидуют.