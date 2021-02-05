Внучка 90-річного хореографа та судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик викликала фурор спокусливим фото

Як передає Politeka.net, 40-річна італійська модель і актриса опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в пікантному вбранні і в не менш спекотній позі.

Так, Анна розташувалася на лаві, кокетливо закинувши ногу на ногу. На дівчині була елегантна обтягуюча міні-сукня чорного кольору з бахромою замість рукавів. Внучка Чапкіса показала всю свою пишність - наряд найвигіднішим чином підкреслив її витончену красу.

Анна розпустила волосся, уклавши їх на плечі. Внучка Чапкіса не стала робити яскравий макіяж, вирішивши спокусити публіку своєю природною красою. Мінімум косметики з акцентом на очі - якраз те, що потрібно.

"У всіх нас є як світло, так і темрява. Важливо те, на чиєму боці ми діємо. Ось хто ми є. (Гаррі Поттер)", - поділилася філософською цитатою Сафрончик.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, щедро нагородивши Анну компліментами:

"😘Ти виглядаєш чудово"

"Твоя краса ❤️"

"Чудова сонячна краса ❤️"

"Яка божевільна крихітка😍"

"Ти моє світло в темні часи"

"💘Моя солодка й дорогоцінна зірка 😘 ти все, що є найкрасивіше, чудове, 💘 ти прекрасна й особлива..."

"Ти просто нездійсненна мрія..."

"Білий лебідь і чорний лебідь: вічний конфлікт, в якому немає переможців і переможених"

"Що ж, впевнений, що я бачу в тобі тільки пишність!!! 😘"

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