Внучка 90-річного хореографа та судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик викликала фурор спокусливим фото
Як передає Politeka.net, 40-річна італійська модель і актриса опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в пікантному вбранні і в не менш спекотній позі.
Так, Анна розташувалася на лаві, кокетливо закинувши ногу на ногу. На дівчині була елегантна обтягуюча міні-сукня чорного кольору з бахромою замість рукавів. Внучка Чапкіса показала всю свою пишність - наряд найвигіднішим чином підкреслив її витончену красу.
Анна розпустила волосся, уклавши їх на плечі. Внучка Чапкіса не стала робити яскравий макіяж, вирішивши спокусити публіку своєю природною красою. Мінімум косметики з акцентом на очі - якраз те, що потрібно.
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"У всіх нас є як світло, так і темрява. Важливо те, на чиєму боці ми діємо. Ось хто ми є. (Гаррі Поттер)", - поділилася філософською цитатою Сафрончик.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, щедро нагородивши Анну компліментами:
"😘Ти виглядаєш чудово"
"Твоя краса ❤️"
"Чудова сонячна краса ❤️"
"Яка божевільна крихітка😍"
"Ти моє світло в темні часи"
"💘Моя солодка й дорогоцінна зірка 😘 ти все, що є найкрасивіше, чудове, 💘 ти прекрасна й особлива..."
"Ти просто нездійсненна мрія..."
"Білий лебідь і чорний лебідь: вічний конфлікт, в якому немає переможців і переможених"
"Що ж, впевнений, що я бачу в тобі тільки пишність!!! 😘"
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