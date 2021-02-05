Внучка 90-річного хореографа та судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик викликала фурор спокусливим фото

Як передає Politeka.net, 40-річна італійська модель і актриса опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в пікантному вбранні і в не менш спекотній позі.

Так, Анна розташувалася на лаві, кокетливо закинувши ногу на ногу. На дівчині була елегантна обтягуюча міні-сукня чорного кольору з бахромою замість рукавів. Внучка Чапкіса показала всю свою пишність - наряд найвигіднішим чином підкреслив її витончену красу.

Анна Сафрончик

Анна розпустила волосся, уклавши їх на плечі. Внучка Чапкіса не стала робити яскравий макіяж, вирішивши спокусити публіку своєю природною красою. Мінімум косметики з акцентом на очі - якраз те, що потрібно.

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"У всіх нас є як світло, так і темрява. Важливо те, на чиєму боці ми діємо. Ось хто ми є. (Гаррі Поттер)", - поділилася філософською цитатою Сафрончик.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, щедро нагородивши Анну компліментами:

"😘Ти виглядаєш чудово"

"Твоя краса ❤️"

"Чудова сонячна краса ❤️"

"Яка божевільна крихітка😍"

"Ти моє світло в темні часи"

"💘Моя солодка й дорогоцінна зірка 😘 ти все, що є найкрасивіше, чудове, 💘 ти прекрасна й особлива..."

"Ти просто нездійсненна мрія..."

"Білий лебідь і чорний лебідь: вічний конфлікт, в якому немає переможців і переможених"

"Що ж, впевнений, що я бачу в тобі тільки пишність!!! 😘"

Нагадаємо, внучка Чапкіса з "Танців з зірками" після трагедії в родині вразила відвертим фото: "Але я продовжу...".

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