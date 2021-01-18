Внучка 90-річного хореографа та судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик справляє сильне враження на публіку

Анна народилася в Києві в родині тенора Євгена Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс (дочки Григорія Миколайовича). Коли їй було 13 років, батьки емігрували до Італії. Там вона взяла участь у конкурсі дитячого календаря в місті Ареццо, де тоді жила сім'я, і перемогла - так дівчина вирішила пов'язати своє життя з модельним бізнесом і світом творчості.

У 1998 році внучка Чапкіса перемогла в конкурсі краси «Міс Тоскана». А в 2000 році дебютувала в кіно у фільмі "Ласкаво просимо, Албанія". З тих пір Сафрончик знімається як в художніх картинах, так і телесеріалах.

Як передає Politeka.net, 40-річна італійська модель та актриса активно ділиться кадрами у своєму мікроблозі в Instagram. У дівчини понад півмільйона фоловерів, які не втомлюються захоплюватися її неземною красою.

Зокрема, Анна здивувала бездоганними рисами обличчя на чорно-білому знімку, на якому позувала в сукні з мереживами. Великі очі, пухкі губи, тонка шия і спокусливі родимки нікого не можуть залишити байдужими.

"Досконалість! 😍✨"; "Ви унікальні🌹"; "Захоплюючий 💖"; "скільки краси!!! 😘"; "Жінка найвищого класу 😘 😘"; "Яка пишність, Анна💕", - розсипалися в комліментах користувачі.

Крім професійних і портретних знімків, внучка Чапкіса також показує своє повсякденне життя. 4 січня красуня відзначила день народження, розділивши радість з найближчою людиною - мамою.

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