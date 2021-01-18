Внучка 90-летнего хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик производит сильное впечатление на публику

Анна родилась в Киеве в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис (дочери Григория Николаевича). Когда ей было 13 лет, родители эмигрировали в Италию. Там она приняла участие в конкурсе детского календаря в городе Ареццо, где тогда жила семья, и победила - так девушка решила связать свою жизнь с модельным бизнесом и миром творчества.

В 1998 году внучка Чапкиса победила в конкурсе красоты «Мисс Тоскана». А в 2000 году дебютировала в кино в фильме «Добро пожаловать, Албания». С тех пор Сафрончик снимается как в художественных картинах, так и телесериалах.

Как передает Politeka.net, 40-летняя итальянская модель и актриса активно делится кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. У девушки более полумиллиона фолловеров, которые не устают восторгаться ее неземной красотой.

В частности, Анна изумила безупречными чертами лица на черно-белом снимке, на котором позировала в платье с кружевами. Большие глаза, пухлые губы, тонка шея и соблазнительные родинки никого не могут оставить равнодушными.

"Совершенство! 😍✨"; "Вы уникальны🌹"; "Захватывающая 💖"; "сколько красоты!!! 😘"; "Женщина наивысшего класса😘😘"; "Какое великолепие, Анна💕", - рассыпались в комлиментах пользователи.

Кроме профессональных и портретных снимков, внучка Чапкиса также показывает свою обыденную жизнь. 4 января красотка отметила день рождения, разделив радость с самым близким человеком - мамой.

Напомним, Чапкис привел молодую жену в новую квартиру, откровения легенды "Танців з зірками": "Я добрался до этого меда..."

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