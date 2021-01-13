Судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис выписался из больницы, но все еще не может оправиться после тяжелой болезни

Как сообщает Politeka.net, последний месяц 90-летний хореограф лечился от двусторонней пневмонии, которая настигла его в канун Нового года. В комментарии изданию "Гордон" знаменитость рассказал о своем нелегком состоянии после выписки.

Врачи отпустили Григория Чапкиса домой 12 января, и он рад оказаться в родных стенах после долгого пребывания в медучреждениях. Танцор отметил, что потерял свою форму, ведь мало двигался и почти все время лежал. Несмотря на болезненное состояние, звезда надеется вскоре приступить к тренировкам.

"Я только что переступил порог своего дома. Сегодня вышел из больницы. В двух больницах я в общей сложности провел месяц. Там негде было ходить, в коридор не выпускали", - признался Григорий Чапкис журналистам. - "У меня сейчас большая слабость. Голова кружится и ноги тяжелые. Надо расходиться, вернуть себе форму. Морально мне уже намного лучше".

Хореографа положили в одну из столичных больниц в декабре в тяжелом состоянии. Сам Григорий Чапкис признался, что в тот момент очень боялся умереть, а также опасался, что заразил китайским вирусом свою новую жену. В то же время, украинский мэтр удивил медиков своим крепким здоровьем, ведь температура и давление были в норме.

29 декабря его выписали и позволили встретить Новый год с семьей, но сразу после Рождества, 8 января, танцору снова стало хуже, врачи испугались за пожилого артиста и экстренно госпитализировали его в "Феофанию".

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