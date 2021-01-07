Известный украинский хореограф, судья "Танців з зірками" Григорий Чапкис снова попал в больницу после перенесенного ранее двухстороннего воспаления легких

Как передает Politeka.net, об этом его сын Грег сообщил в «сторис» Инстаграм.

Только недавно подоровший серьезное заболевание хореограф снова оказался на больничной койке.

Грег Чапкис обратился ко всем небезразличным.

«Пожалуйста, молитесь за моего отца. Он вернулся в больницу», - признался танцор.

Что послужило причиной новой госпитализации знаменитого хореографа, и то, как он себя сейчас чувствует пока неизвестно. Грег не стал рассказывать подробности. Остается только надеяться, что все не слишком серьезно, и Григорий Чапкис скоро встанет на ноги и будет радовать своих поклонников.

В конце декабря сообщалось, что Григория Чапкиса доставили в больницу на машине "скорой помощи". Артиста положили в стационар и поставили диагноз "двухсторонняя пневмония", но тест на китайский вирус показал отрицательный результат. Судья "Танців з зірками" признался, что боится смерти, а также переживает за здоровье своей новой жены. Тогда он прошел курс лечения антибиотиками и вернулся домой.

Сообщалось, что Чапкис после лечения чувствовал себя значительно лучше.

Напомним, что сын легенды "Танців з зірками" Чапкиса потряс известием о больном отце

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