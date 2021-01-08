2021 год уготовил новые испытания для хореографа и легенды шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса

Об этом рассказал сын танцора Грег, пишет Politeka.net.

Так, Григорий Чапкис второй раз за короткое время угодил в больницу.

"Пожалуйста, молитесь за моего отца. Он вернулся в больницу", - написал наследник хореографа в своем Instagram.

Пока неизвестно, по какой причине Григория Чапкиса снова госпитализировали в больницу. Остается лишь надеятся, что хореограф быстро победит недуг и вернется в строй.

Сам же Григорий Чапкис недавно признавался, что ушедший 2020 год стал для него знаковым. Так, легенда шоу "Танці з зірками" умудрился жениться в четвертый раз.

"Год, который изменил мою жизнь это 2020-ый. В этом году я отметил 90-летие и снова женился. Я стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на закате моей жизни. Человек, который, я надеюсь, будет до последних моих дней! Она мне помогает жить, у меня появился стимул. Нужно за кем-то ухаживать, кому нужно делать сюрпризы. Я не могу сказать, что это моя жена и у нас с ней штамп. Мы живем, но она еще не созрела. Но она меня принимает таким, какой я есть. Ей — 38, а мне 90. Ну вы представляете меня без женщины? И я не представляю!", - признавался ранее 90-летний Григорий Чапкис.

Через какое-то время Чапкис признался, что они узаконили свои отношения.

" Когда вы с женщиной соединяетесь в одно целое, и что-то мешает или начинает мешать, секс уходит на второй или на третий план. Говорят, что медовый месяц – это бочка с д*рьмом и сверху – прослойка меда. А я добрался до этого меда на закате", - добавил хореограф в общении с журналистами.

Новая жена Григория Чапкиса младше хореографа на 51 год и является ровесницей его 39-летней внучи. Известно, что ее зовут Людмила и она работает директором ювелирного магазина.

"Я буду ползти до последнего и делать все, чтобы она была счастлива", - заявлял ранее Григорий Чапкис.

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