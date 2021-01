Внучка 90-летнего хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик недавно рассказала о трагедии в семье

Известно, что Анна строит карьеру в Италии, передает Politeka.net. Внучка легенды "Танців з зірками" работает моделью и актрисой.

Девушка также активно ведет страницу в Инстаграм, где недавно рассказала о трагедии в семье.

Как оказалось, умерла любимая бабушка Анны, Лида.

Девушка жалела, что не смогла дать бабушке заботы, побыть с ней в последние дни.

Однако все же в новом посте через боль утраты внучка Чапкиса нашла в себе силы написать, что жизнь продолжается.

Красотка опубликовала пост, представ на фото в красивом черном топике, который показала, распахнув голубую рубашку. Снимок Сафрончик подкрепила словами песни группы Queen "The Show Must Go On".

"Шоу должно продолжаться...

Шоу должно продолжаться

Мое сердце разбивается внутри

Мой макияж тает

Но я продолжу улыбаться", - написала артистка.

За три часа пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети поддерживали Анну.

Напомним, Анна Сафрончик родилась в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис (дочери Григория Николаевича от первого брака). Когда девочке было 13 лет семья эмигрировала в Италию.

Девушка стала обладательницей титла «Мисс Тоскана» в 1998 году, а в 2000 исполнила роль в фильме «Добро пожаловать, Албания».

Сейчас звезда продолжает сниматься в фильмах и сериалах.

