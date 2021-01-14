Сын 90-летнего Григория Чапкиса Грег похвастался эффектной женой и маленькими сыновьями

Как пишет Politeka.net, фото с семьей Грег публикует у себя в Инстаграм. 41-летний танцор, судя по фото, настоящий семьянин. Он проводит праздники в семейном кругу и делится этим с поклонниками.

Так, на одном из последних снимков он с женой Эмбер и сыновьями Николаем и Максимом позируют на диване в праздничных головных уборах. Известно, что Эмбер и Грег вместе уже 20 лет, восемь из которых в браке. Эмбер – эффектная блондинка с белоснежными зубами и отменной фигуркой.

Известно, что жена всецело поддерживает бизнес и стиль жизни Грега. Она помогает ему развивать школу Chapkis Dance.

В комментариях под фото с женой и сыновьями Грегу оставили массу поздравлений и комплиментов. Судя по комментариям, после появления в Украине и участия в одном из эфиров «Танцев со звездами», у младшего Чапкиса появилось много поклонников из Украины.

«Вы крутые», «Старший похож на папу, а меньший на маму!», «С праздником, прекрасная семья!», «Спасибо, я желаю вам всего наилучшего», «С Рождеством, семья», «очень милая семья!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что госпитализированный Чапкис раскрыл свой диагноз, ситуация тяжелая: "Теперь лежу в...".

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