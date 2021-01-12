Суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс вже поправляється після хвороби, але важкі симптоми все ще турбують його

Як передає Politeka.net, 12 січня знаменитого хореографа виписали з лікарні, де він довгий час нудився практично без руху. 90-річний Григорій Чапкіс розповів про свій стан виданню "Гордон".

Танцюрист поскаржився, що в медустановах йому практично не можна було гуляти і розминати ноги, а тому тілу зараз важко рухатися. Знаменитість готується потроху тренуватися і відновлювати свій стан.

"Я тільки що переступив поріг свого будинку. Сьогодні вийшов з лікарні. У двох лікарнях я в цілому провів місяць. Там ніде було ходити. У коридор не випускали. Я майже весь час лежав. У мене зараз велика слабкість. Голова паморочиться і ноги важкі. Треба розходитися, повернути собі форму. Морально мені вже набагато краще", - висловився Григорій Чапкіс.

У грудні стало відомо, що хореографа госпіталізували в Київській лікарні і діагностували двосторонню пневмонію. Наприкінці місяця Григорія відпустили додому, але вже 6 січня він знову опинився на лікарняному ліжку. Сам Чапкіс незабаром зізнався, що лікарі злякалися за його життя і відправили лікуватися в "Феофанію".

Під час хвороби танцюрист виходив на зв'язок з журналістами і неодноразово розповідав про свій стан. За словами Григорія, він почав боятися смерті і переживати за свою нову дружину, з якою тільки недавно зіграв четверту за рахунком весілля.

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